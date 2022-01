Neue Liebe für Ex-Miss?

Nach zwei Jahren Ehe lässt sich das Model scheiden. Hat sie schon einen Neuen?

Achterbahn. Verfolgt man das Leben von Model und Ex-Miss Katharina Mazepa (26) auf Insta­gram, so entflieht man in eine Art Traumwelt. Auch ihre Liebesgeschichten klingen meist wie aus einem Film. Ihr Märchen mit US-Diplomat Shilo Mazepa hatte aber kein Happy End.

Das Paar steht vor den Trümmern seiner Ehe. Auf Instagram postete die hübsche Wienerin gar ein Foto mit einem Lebkuchenherz, auf dem stand: „Reich geschieden“.

Party. Seither sieht man Katharina meist gut gelaunt auf Partys in Tulum, Mexiko. Vor einigen Wochen tauchten zudem erste Bilder auf, die sie Händchen haltend mit einem unbekannten Mann zeigten. Jetzt filmte sich Mazepa auf einem Motorroller, während sie sich an ihn kuschelte. Dazu schrieb sie: „Holding on to pure happiness“ („Festhalten an purem Glück“).

Ob das eine versteckte Botschaft an den Ex war oder sie einfach nur zeigen möchte, dass sie ihr Glück gefunden hat, ist unklar. Zu ihrem Beziehungsstatus wollte Katharina noch nicht viel verraten. Nur, dass Shilo und sie getrennte Wege gehen.