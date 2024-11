Neuer Job: "Bienchen" Simone Lugner produziert jetzt Honig

Die Lugner-Witwe beweist Geschäftssinn und bringt jetzt ihren eigenen Honig raus.

"Bienchen, gib mir Honig" - Simone Lugner nutzt ihren "Tierchen"-Namen, um eine Marke zu etablieren. Die Baumeister-Witwe wird am 2. Dezember im Austrian Pub im Gasometer zum Produktlaunch des "Bienchen"-Honigs mit "Die Honigmacher" laden. Laut Einladung erwarten die Gäste dann auch mehrere Vorträge und die Verkostung ihrer "Limited Editions". Richard Lugner (†91) wäre sicherlich stolz auf die neuen cleveren Projekte seiner Gattin. Er bewunderte immer ihren Unternehmergeist und wollte sie deswegen auch zu seiner Nachfolgerin machen.

"Bienchen" tut Gutes

Der Honig hat auch einen süßen Zweck: "Ein Teil des Verkaufserlöses wird an den Verein "Das Bienchen und die Honigmacher" gespendet. Wie der Name vermuten lässt, setzt sich Simone für den Erhalt und den Schutz der Bienen ein.





In Gedenken an den Baumeister

Ihr verstorbener Gatte wird "von oben zuschauen", wie sie schon in Vorbereitung auf ihre Teilnahme an der ORF-Show "Dancing Stars" sagte. Ihre Projekte widmet sie vor allem Richard. "Ich tanze für ihn" und auch die Bienen waren Mörtel immer ein großes Anliegen. In seinem Garten hatte er gerne Besuch von "Tierchen" jeglicher Art. In ihrem neuesten Facebook-Posting schreibt Simone an ihre große Liebe: "Ich trage dich im Herzen, egal wohin ich gehe, egal was ich tue. Und du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen haben, egal was passiert."