Nippelblitzer bei Victoria Swarovski

Kristallerbin Victoria Swarovski ließ auf Instagram tief blicken.

Victoria Swarovski sorgt wieder einmal mit einem Instagram-Posting für Aufregung. Die 28-Jährige zeigt sich in einem grünen Kleid von Drensusha Xharra, das ihre Brustwarze aber nicht ideal bedeckte. Es gab einen kleinen Blitzer...

Ihren Fans auf Instagram gefällt das Foto jedenfalls. Zahlreiche User zeigten sich begeistert und kommentierten das Posting etwa mit “Wowwww“, „So wunderschön. Das Grün ist der Hammer“, oder „Das Kleid steht dir super“.

Swarovskis Kleidungsstil ist manchen zu freizügig

Swarovski steht derzeit für die RTL-Show „Let's Dance“ vor der Kamera. Dabei musste die 28-Jährige bereits viel Kritik für ihren Kleidungsstil, der manchen zu freizügig ist, einstecken. Weil der Shitstorm im Netz zu heftig wurde, schritt sogar RTL ein: "Unser Moderationsteam trägt das, was es möchte. Und das ist auch gut so. 'Let's Dance' ist eine Show und dazu gehören auch ausgefallene Outfits. Das muss nicht immer allen gefallen, aber Kommentare wie diese sind unverschämt. Lasst uns lieber dankbar sein, diese wunderbare, bunte Show genießen zu können. Gerade in diesen Zeiten nicht selbstverständlich."