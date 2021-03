Ö3-Star Philipp Hansa spazierte vor der vierten Starmania-Show oberkörperfrei durch die Gänge beim ORF am Küniglberg.

"So, wir sind jetzt in der Kabine von der Arabella und bin Oben-Ohne", sagt Ö3-Moderator Philipp Hansa während er mit dem Handy filmt und den Clip später in seine Instagram-Story stellt. "Die Arabella braucht a Tschick danach", fügt er hinzu und beide lachen. Arabella, die gerade bei einem Tee vor dem Schminkspiegel sitzt, schreckt auf. "Was erzählst du den Leuten da?", sagt Starmania-Moderatorin Arabella Kiesbauer darauf. "Ich habe damit nichts zu tun."

© Instagram

Der Ö3-Moderator erklärt seine Ansage: "Ich habe mich angepatzt und das ist eine ganz große Sauerei. Und wir machen uns jetzt sauber." Arabella Kiesbauer darauf: "Mir reichts. Ich gehe. Das ist ja unanständig."