Ö3-Schock um Kratky & Co.: Beim Weihnachtswunder fehlt das ganze Moderations-Team

Nach zehn Jahren gibt es nun einen großen Wechsel.

Alles neu bei diesem Vorweihnachtsevent im Radio: Vom 19. bis 24. Dezember sendet Ö3 wieder 120 Stunden lang aus der gläsernen Wunschhütte - heuer erstmals aus Wiener Neustadt.

Statt Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll gibt es diesmal ein neues Moderationsteam: Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf werden in diesem Jahr 120 Stunden lang durchmoderieren, sie werden prominente Gäste begrüßen, mit tausenden Besucher:innen einzigartige Live-Musikmomente erleben, „adventfasten“ und vor allem werden sie gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Gemeinde erfüllen.





Mikromann dabei

Neu ist heuer auch der Einsatz von Ö3-Mikromann Tom Walek vor der Ö3-Wunschhütte am Wiener Neustädter Hauptplatz - das ganze Jahr über ist er ja auf den Straßen in ganz Österreich unterwegs, in den fünf Tagen vor Weihnachten wird er die Stimmung rund ums gläserne Studio in Wiener Neustadt einfangen, das Team im Studio unterstützen - und (fast) keine Mikromann-Fragen stellen, versprochen!

Kratky zu den Neuerungen





Das sagt Kratky

Im Radio und auf Instagram erklärte Robert Kratky, dass es nach zehn Jahren im Einsatz auch schön sei, diese Zeit mit seinen Lieben zu verbringen und nicht beruflich eingesetzt zu sein.