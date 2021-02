Oliver Pocher und RAF Camora: Streit um Dubai-Reise

Oliver Pocher zieht jeden Tag über Corona-Sünder her. Nun auch über RAF Camora.

Warum muss man während einer Pandemie unbedingt ins Ausland reisen? Das fragten sich viele, als Promis wie RAF Camora Richtung Dubai ausflogen. Der Rapper bekam schnell die Rechnung für seine Reise serviert: „Positiv“, schrieb er, nachdem er das Testergebnis seines Covid-19-Tests in der Hand hielt.

Oliver Pocher sorgt für Quarantäne-Unterhaltung

Lacher. Seit fünf Tagen muss RAF Camora nun in seinem Hotelzimmer in Dubai verweilen. Insgesamt zehn Tage soll der Rapper in Quarantäne bleiben. Währenddessen hält er seine Fans über seinen Status auf dem Laufenden: „Ich bin okay. Halsweh, Fieber und Geschmacksverlust“, schreibt er beispielsweise. Einer, der diese Meldungen mitverfolgt, ist auch Comedian Oliver Pocher. Er mutierte in der ­Corona-Zeit zum Schreck der Influencer und der sogenannten Covidioten.

Gefecht

Pocher machte sich auch über RAF Camora lustig. Dieser fragte ­wiederum: „Was genau ist sein (Pochers) Auftrag?“ Daraufhin antwortete der ­Comedian: „Unterhaltung! Und deiner in Dubai? Gute Besserung und Reisen zu dieser Zeit haben leider ein gewisses Risiko.“