Opernball: 37 Euro für ein Glas Sekt und Würstel

Was kostet was am diesjährigen Opernball - die aktuelle Preisliste

Der Wiener Opernball ist jährlich das gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison, doch seine Besucher greifen dafür tief in die Taschen. Eine Eintrittskarte kostet 385 Euro, Für eine Rangloge legt man 24.500 Euro ab. Eine Bühnenloge schlägt sich mit 14.000 Euro zu Buche und eine Premium-Bühnenloge kostet 18.000 Euro. Doch damit nicht genug. Auch Speis und Trank wird immer teurer. So kostet heuer ein Paar Würstel 16 Euro und ein Gläschen Sekt (0,1l) 21 Euro. Wir haben die Preisliste für den diesjährigen Opernball: Opernball-Würstel - 16 Euro

Gulaschsuppe - 16 Euro

Bier 0,33l - 14,50 Euro

Weißer Spritzer - 14,50 Euro

Mineralwasser 0,33l - 9,90 Euro

Coca Cola 0,33l - 12,50 Euro

Red Bull 0,25l - 15 Euro

Wein glasweise 0,125l ab 16 Euro

Sekt glasweise 0,1l 21 Euro

Champagner glasweise 0,1l ab 39 Euro Na, dann Prost! Mahlzeit!