Opus rocken 'auf dem roten Stuhl'

Am 31. Oktober feiert Bernhard Egger mit Opus im Wiener Stadtsaal den 10. Geburtstag seiner Talk-Reihe "Auf dem Roten Stuhl".

„Ein kurzes spezielles Konzert und diverse G'schichtln aus der Opus-History.“ Das versprechen Ewald Pfleger und Herwig Rüdisser für den 31. Oktober im Wiener Stadtsaal. Vor den allerletzten Opus-Konzerten u.a. am 16. Dezember in der Wiener Stadthalle und den Finalen-Doppelpack in der Grazer Oper (20. und 21. 12) nehmen die „Live Is Life“- Stars ab 11 Uhr „auf dem Roten Stuhl“ von Bernhard Egger Platz.

Jubiläum. Der Musiker und YouTube Star feiert mit der Matinee auch gleich den 10. Geburtstag seiner Talk-Show! Exakt an jenem Tag im Jahr 2011 hat Egger, Gründer und Moderator der Talkreihe, seinen YouTube-Kanal eröffnet. Über 150 Interviews mit u.a. mit Conchita, Wanda, Seiler & Speer oder Michael Niavarani und mehr als 8 Millionen Klicks.

Welt-Hits. Seit Jänner 2018 präsentiert Bernhard Egger sein Erfolgs-Format auch auf der Bühne des Wiener Stadtsaals. Zuerst ein Talk. Dann ein Konzert, wo er für seine Gäste am Schlagzeug den Ton vorgibt. So auch am 31. Oktober bei den Welt-Hits von Opus. Hier gibt’s die Tickets für die einmalige Konzert-Matinee.