ORF-Star taucht mit Haien ab

ZiB-Star Nadja Bernhard scheint keine Angst vor Meeres-Raubtieren zu haben

Ganze schwärme von Delfinen und Haien bewegen sich mystisch durchs Wasser. Die Aufnahmen, die ORF-Lady Nadja Bernhard (46) von ihrem Malediven-Tauchgang postet, wirken fast wie aus einer anderen Zeit. "What a wonderful world this could be" ("was für eine wundervolle Welt das sein könnte"), schreibt sie dazu und spricht das Thema Umweltschutz und vor allem den desaströsen Zustand der Weltmeere an.

Klimafreunde auf Nadja Bernhards Seite

Ihre Follower finden die Bilder und Videos bezaubernd, sehen aber dennoch auch, was der Mensch verändert hat. "Traurig wie tot die Riffe überall sind - verglichen mit vor ein paar Jahren richtig schockierend. Es führt einem krass vor Augen, welchen Schaden die Klimakatastrophe anrichtet", schreibt einer. Ein anderer ist begeistert von Bernhards Mut: "Du traust dich mit Haien schwimmen? Respekt!"