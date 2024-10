Peter Kraus: ARD lädt ihn wegen seines Alters aus Udo-Jürgens-Show aus

Der Schlagersänger wollte seinem verstorbenen Freund zu Ehren singen, doch dann kam die Absage.

Erst kam die Einladung, dann wurde er wieder ausgeladen. Schlagerstar Peter Kraus (85) versteht die Welt nicht mehr. In der TV-Show "Udo Jürgens Forever - Die Show zu seinem 90. Geburtstag" hätte Kraus bei der Aufzeichnung am 20. November den Song "Was ich dir sagen will" performen wollen und sollen. Doch dann kam alles anders. Laut "Bild" rief der Sender bei ihm an und lud ihn aus.

Die Gründe für die Absage

"Man ließ mich wissen, das Konzept der Sendung habe sich geändert und man wolle nur noch junge Künstler auftreten lassen", sagte er. Er sei zwar 85 Jahre alt, "aber gehe noch nicht am Stock." Udo Jürgens war ein enger Freund von Peter Kraus. Er hätte gerne ihm zu Ehren gesungen. Stattdessen sollen jetzt etwa Aurora Ramazotti (27), Adel Tawil (46) und Annett Louisan (47) eingeladen sein. Sie alle haben Jürgens nie getroffen.





Kraus ist wütend

"Ich hoffe, dass die jungen Künstler die Lieder von Udo nicht verstümmeln. Schon in der Show zu seinem 80. Geburtstag hat man Udos missmutigem Gesicht angesehen, was er von den Darbietungen seiner Lieder einiger junger Kollegen hält", sagt Peter Kraus. Auch der ARD hat bereits reagiert. Es sei bedauerlich, dass Kraus enttäuscht seit. "Es ist allerdings nicht korrekt, dass Herrn Kraus aus Altersgründen abgesagt wurde", erklärt eine Sprecherin gegenüber "Bild". Man habe sehr wohl eine große Bandbreite von Künstlern jeden Alters.