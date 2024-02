Rätsel um weinende Netrebko

Opern-Diva zeigt sich auf Instagram sehr emotional - sind das Freudentränen oder hat sie Kummer?

"Hallo aus Budapest", begrüßt Anna Netrebko ihre Follower in einer Instagram-Story. In den Eiffel Art Studios wird sie heute Abend (1.2.) in "Il trovatore" zu hören und zu sehen sein. Zuvor gibt sie ihren Anhängern allerdings eine Führung durch die einzigartige Location. Hier dienen Lokomotiven als Kulisse und Netrebko zeigt sich aufgeregt: "Das ist so cool."

Plötzlich hat Anna Tränen in den Augen

Auch die Proben des Orchesters kann man auf Instagram mitverfolgen. Im Hintergrund singt eine Dame. Plötzlich beginnt Netrebko zu "weinen". Etwa, weil der Gesang so schön ist? Donna Anna klärt nicht auf, was der Grund für ihre heftigen Emotionen ist.