RAF Camora: Doku über Erfolg und Razzia

Mit der Doku ''Komm, wir schreiben Geschichte'' liefert RAF Einblicke in sein Leben. Auch die Polizei spielt mit.

Musik. Waffen, Drogen, heiße Mädchen und großer Polizei-Einsatz. Mit der brandneuen Doku Komm, wir schreiben Geschichte gibt unser Rap-­Superstar RAF Camora (38) jetzt ganz persönliche Einblicke rund um seinen Aufstieg. Der 68-minütige Film auf Youtube zeigt die Erfolgs-Geschichte der Zusammenarbeit Palmen aus Plastik mit Deutsch-Rapper Bonez MC. Vom ersten Treffen 2016 am Frankfurter Flughafen bis zum letzten Konzert, 2022 in München, wo der Tourmanager vorab eine Warnung ausgab: „Ich will von keinem, dass ihr illegale Mittel mitnehmt, denn die Polizei wird uns auf jeden Fall filzen.“

Razzia. 2018 stürmten ja 170 (!) Beamte den Backstage-Bereich der Olympiahalle und nahmen Bonez sowie Kollegen Maxwell in Gewahrsam. Jetzt zeigt RAF erstmals die Bilder des Einsatzes. „Wir sind seitdem auf Tour nur mehr mit Anwälten unterwegs.“

Privat. Dazu gibt’s die Backstage-Bilder der CD und Video- Aufnahmen in Jamaica, Mexiko („Wir brauchten drei Krokodile, Waffen, 20 Frauen – alles kein Problem“) oder Dubai, rare Konzert- und Privat-Aufnahmen. Auch beim Tätowieren. Und die Bilder vom Wien-Hype. Tausende Fans stürmten seine Zenit-Party am Schwedenplatz. Auch da musste die Polizei einschreiten.