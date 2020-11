Richard Lugner: Ärger mit Lindsey Vonn

Nach Lindsay Lohan muss Mörtel jetzt mit Lindsey Vonn ums Geld streiten.

Sie hätte heuer sein glamouröser Opernball-Gast werden sollen, doch kurz vor dem Ball sagte Ski-Star Lindsey Vonn kurzfristig ihren Besuch ab. Die Gage von 100.000 Euro hatte Lugner zu diesem Zeitpunkt freilich schon berappt. Zurückbekommen hat er diese aber bis heute nicht. „Vonn hat die 100.000 Euro an ihre Agentur zurücküberwiesen, doch der Agenturchef behauptet, dass er in Deutschland ist und nicht nach Amerika kann, um die Überweisung an mich zu machen“, so Lugner zu ÖSTERREICH. Ein Scheck über die Summe soll aber bereits bei einer Bank liegen und Mörtel wartet auf die Freigabe.

Mit einer Lindsay hatte Lugner übrigens schon vor zehn Jahren Ärger. Damals war es Lindsay Lohan, die 170.000 Euro als Opernball-Gast kassierte, aber ebenfalls nie kam. „Das Geld habe ich abgeschrieben“, ärgert sich der Baumeister.