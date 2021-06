× Richard Lugner: Liebes-Wochenende mit Simone

Nach einem Fußballspiel-Abend am Samstag hob das Paar gestern mit dem Helikopter ab und flog zum noblen Mittagessen am Pogusch.

Zweisamkeit. Nach einem kurzen Intermezzo oder besser gesagt einem Besuch von Richard Lugners Ex-Frau Cathy – sie wollte eigentlich Mörtels Hund sehen – widmet sich der Baumeister wieder voll und ganz seiner ­neuen Flamme Simone.

Mittagessen am Pogusch

Romantisch. Nach einem Fußballspiel-Abend am Samstag hob das Paar gestern mit dem Helikopter ab und flog zum noblen Mittagessen am Pogusch. Danach stand ein Besuch bei den berühmten weißen Tigern im Kameltheater in Kernhof am Plan.

Mörtel kam mit Hubschrauber.