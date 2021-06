Im Helikopter zum Nobel-Restaurant: Richard Lugner und seine Simone schwelgen im Luxus!

Flogen Richard Lugner und seine Simone gen siebten Himmel? Vielleicht, aber jedenfalls auch zum Luxus-Essen!

Lugner: Luxus-Dates mit seiner Simone

Nach einem Fußballspiel-Abend am Samstag hob das Paar am Sonntag, 20.6. mit dem Helikopter ab und flog zum noblen Mittagessen am Pogusch. Danach stand ein Besuch bei den berühmten weißen Tigern im Kameltheater in Kernhof am Plan. Für Richard und Simone ein weiteres Essen in trauter Zweisamkeit in Folge - es dürfte gut laufen zwischen dem Baumeister und seiner neuesten Eroberung.

© all ×

Mögen einander: Simone und Richard

Ob da Ex-Frau Cathy nicht vielleicht ein bisschen Eifersucht verspürt bei so viel Luxus? Immerhin besuchte sie Richard vor kurzem. Doch der Grund war ein anderer: Cathy und Tochter wollten nur den Hund von Richard Lugner besuchen... heißt es zumindest!