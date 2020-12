Richard Lugner startet Baum-Challenge

Witzige Lugner-Challenge. Vier seiner Tierchen kämpfen um den schönsten Christbaum.

Die Lugner City ist wegen der Corona-Maßnahmen noch geschlossen, aber Richard Lugner plant schon den großen Coup zu Re-Opening: einen Christbaum-Contest!Vier seiner „Tierchen“ im Kampf um den schönsten Schmuck. „Am Montag fahr ich mit Bambi, Kolibri und Käfer den Christbaum für die Lugner City in Spital am Semmering abholen", erzählt er im ÖSTERREICH-Interview.Was die Frauen machen müssen und was für sie dabei rausspringt, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!