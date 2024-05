Hier übt Richard Lugner für die Hochzeitsnacht

Knapp zwei Wochen vor seiner Hochzeit besichtigt Mörtel mit seiner Simone die Suite für die Hochzeitsnacht.

Wie man sich bettet, so liegt man. Das weiß auch Richard Lugner, der bei seiner sechsten Hochzeit am 1. Juni nichts dem Zufall überlassen will.

Simone Reiländer und Richard Lugner © Andreas Tischler ×

Jedes Detail wird von ihm und Gattin in spe Simone Reiländer geplant. So auch die Hochzeitsnacht. Nachdem die offiziellen Feierlichkeiten am Hochzeitstag bereits um 19 Uhr zu Ende gehen, haben Mörtel und sein Bienchen noch einiges vor. Im noblen Grand Hotel am Ring wird das Paar seine Hochzeitsnacht verbringen.

Natürlich nicht, ohne die Suite vorher zu inspizieren. Dabei verschlug es Lugner und Simone sogleich ins Bett, wo bereits zur Probe gekuschelt wurde. Auch den Schmuck für doe Hochzeit, haben die beiden bereits ausgesucht.

Zur Zeit sind Mörtel und Bienchen aber getrennt, da der baumeister sich in Kärnten für die Hochzeit in Form bringen will.