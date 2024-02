Richard Lugner von "Krawallbrüdern" beschimpft

Neben dem Opernball besuchte Richard Lugner heuer auch den Jägerball und den Akademikerball - was manchen weniger gefiel.

Dass Richard Lugner Bälle liebt, ist kein Geheimnis. Auch wenn manche Ball-Besuche von Mörtel eher fragwürdig sind. Letzten Freitag tanzte Mörtel nämlich als Gast von Norbert Hofer beim Akademikerball in der Wiener Hofburg an. Die Aufregung um seinen Ballbesuch kann der Baumeister aber nicht nachvollziehen. "Ich war auf Einladung vom 3. Nationalratspräsidenten Norbert Hofer zum zweiten Mal am Akademikerball. Es war ein sehr netter Ball und ich verstehe die Ziele der Demonstranten nicht, weil ich diese nicht wahrnehmen konnte", so Mörtel zu oe24.

Richard Lugner, "Täubchen" Elisabeth und Norbert Hofer © Privat ×

Sehr wohl wahrgenommen hat Lugner dafür die Demonstranten beim Jägerball im Jänner. Dort wurde Mörtel öffentlich beschimpft. "Ich wurde von Demonstranten als Tiermörder beschimpft, obwohl ich noch nie ein Tier erschossen habe, weil ich gar kein Jäger bin", ärgert sich Mörtel.

Richard Lugner und "Goldfisch" Andrea. © Tischler ×

Gegen die Demos selbst hat Lugner nichts. "In einer Demokratie hat jeder das Recht zu demonstrieren, aber man sollte zumindest ein echtes Vergehen feststellen und nicht nur von Krawallbrüdern beschimpft werden", ätzt der Baumeister. Davon einschüchtern lassen wird sich Mörtel aber sicher nicht. Auch in Zukunft wird er weiterhin jene Bälle besuchen, die ihm gefallen.