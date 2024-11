Simone Lugner: "Ich bekomme mehr Liebes- als Jobangebote"

Im Interview mit oe24.TV stellt Richard Lugners Witwe klar, dass es keinen anderen Mann in ihrem Leben gibt

Es war der Aufreger der Woche, als plötzlich das Gerücht aufkam, dass es einen neuen Mann in Simone Lugners Leben geben soll. Ein Gerücht, dass Richard Lugners Witwe allerdings heftig dementiert. Im Talk mit oe24.TV stellt sie noch einmal klar. "Es gibt keinen anderen Mann in meinem Leben Ich habe erst vor kurzem meinen Mann verloren und ich brauche keinen anderen. Ich trauere selbstverständlich noch immer um ihn", spricht Simone Klartext.

Simone Lugner und Tatjana Batinic © oe24.TV ×

Angebote von Männern gäbe es jedenfalls genug. Auch wenn diese gar nicht erwünscht sind. "Ich muss zugeben, es gibt mehr Angebote von Männern als Jobs! Eine Mann würde ich viel schneller und leichter finden als einen Job", scherzt Simone. Übel nimmt sie es den Männern, die ihr schreiben zwar nicht, verstehen kann sich es dennoch nicht. "Männer die mir schreiben müssen doch auch verstehen oder zumindest wissen, dass ich erst vor kurzem meinen Mann verloren habe. Das ich somit kein Interesse habe, muss jedem klar sein", erklärt die Witwe.

© Instagram/simone_lugner ×

Jobangebote wäre ihr jedenfalls lieber. Sie hat zwar zwei Projekt in der Pipeline, von denen eines fix ab Februar umgesetzt werden soll. Dabei soll es sich um ein TV-Projekt handeln - Genaueres will Simone aber noch nicht verraten. Das andere "ganz süße" Projekt soll in Zusammenarbeit mit Bäcker Kurt Mann und seiner Frau Joanna entstehen und "etwas Gutes" bewirken.

Simone Lugner © Tischler ×

Einer ihrer Wünsche wäre es jedenfalls, einmal in einer Reality Show mitzumachen. Eine deutsche Agentur soll bereits dran und sein und für Simone passende Angebote zu finden.