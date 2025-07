So kommt Richard Lugner zu seiner eigenen Straße

Zum ersten Todestag von Richard Lugner soll sein Andenken mit einer Straßen-Bennenung geehrt werden. Auch ein Platz oder Park stehen im Raum

Es war der 12. August 2024, als der bekannteste Österreicher Richard Lugner im 92. Lebensjahr verstarb und ein tiefes Loch in die heimische Society und Geschäftswelt riss. Zu seinem ersten Todestag soll Mörtel jetzt eine besondere Würdigung erhalten. Wie oe24 aus dem Umfeld der Stadtverwaltung erfuhr, laufen hinter den Kulissen längst Gespräche, wie man Lugners Andenken gerecht werden könnte. Eine derartige Würdigung wäre sicher auch im Sinne von Lugners Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo.

Leo und Jacqueline Lugner in Cannes © Getty

oe24 recherchierte jetzt, was genau dafür notwendig ist: Neue Straßennamen kann man bei jener Bezirksvorstehung vorschlagen, in deren Zuständigkeitsbereich die neue Verkehrsfläche entsteht. Die Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7) leitet das Prüfverfahren durch einen formalen Antrag ein. Danach erfolgt eine Vorberatung in dem eigens vom Wiener Gemeinderat eingesetzten Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennungen. Die endgültige Benennung beschließt der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft.

Die Gespräche sollen bereits fortgeschritten sein. Unklar ist aber noch, was genau nach dem bekanntesten Österreicher benannt werden soll. Zur Auswahl würden Straße/Gasse, Platz oder ein Park stehen. Gespräche laufen mit den Bezirksvertretungen der Inneren Stadt, Rudolfsheim-Fünfhaus und Döbling. Wenn es nach Richard Lugners Witwe, will sie genau wissen, was Mörtel am liebsten gehabt hätte.

Simone Lugner im Jahr 2021 mit dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner © Getty Images

"Die Lugner City steht zwar im 15. Bezirk und er hat sehr viel Zeit dort verbracht, aber seine Zeit daheim hat er vielleicht sogar noch mehr genossen. Ein Park in Döbling, der nach ihm benannt wird, würde am besten passen", so Simone. "Richard liebte seinen Garten und vor allem Blumen. Als wir in Las Vegas waren, war er von den Grünanlagen dort schwer begeistert. Er wollte es immer grün und mit viel Blumen haben", erzählt sie weiter.

Richard Lugner © Tischler

Man darf also gespannt sein, was sich die Stadt Wien zu Lugners Ehren einfallen lassen wird. Und vielleicht wird das Geheimnis ja bereits am 12. August zu seinem ersten Todestag gelüftet.