Ronan Keating live am Ball der Wiener Wirtschaft

Am 26. Jänner 2024 lädt der Wiener Wirtschaftsbund zum 63. Mal

Der Ball der Wiener Wirtschaft ist bekannt dafür, seinen Gästen jedes Jahr als Mitternachtseinlage ein Kurzkonzert eines Star-Acts zu bieten. Dieses Mal wird für die Mitternachtseinlage kein Geringerer als Ronan Keating nach Wien geholt!

Ronan Keating hat im Laufe seiner Karriere viele Top-Hits geliefert: Mit seinen Balladen „If Tomorrow Never Comes“ „When You Say Nothing At All“ und „Father and Son“ bringt Ronan Keating viele Herzen zum Schmelzen und seine eingängigen, positiven Pop-Songs „Life Is A Rollercoaster“ und „Loving Each Day“ laden zum Tanzen ein.

Boyzone

Angefangen hat seine Karriere vor über 30 Jahren mit der irischen Boyband Boyzone, die mit 16 Top-5 Singles und sechs Nummer-1-Hits eine der erfolgreichsten Boybands der 90er war.

Auch heute ist Ronan Keating erfolgreich als Musiker tätig. Zusätzlich ist er Radio-Moderator des Magic Radio, welches mit der „Magic Breakfast Show“ in England über 1,5 Mio Menschen erreicht. Ronan Keating ist außerdem einer der Coaches in Staffel 13 von "The Voice of Germany" 2023.