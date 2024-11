Sagen aus Österreich: "Cool!" Hype um Katharina Straßer im ORF als Märchentante

Dieses neue Format auf ORF begeistert die (kleinen) Zuseher.innen

Katharina kann alles! So scheint es jedenfalls... Im neuen Format „Sagen aus Österreich“ präsentiert Katharina Straßer in der Hauptrolle als Erzählerin Kindern und Jugendlichen seit 3. November 2024, immer sonntags, um 9.05 Uhr im OKIDOKI-Kinderprogramm in ORF 1 – anschließend auf KIDS.ORF.at und in der App abrufbar – ein traditionelles österreichisches Kulturgut: Sagen.

Erbe Österreichs

In den sechs Episoden „Der Basilisk“, „Das Donauweibchen“, „Der Rattenfänger von Korneuburg“, „Richard Löwenherz in Dürnstein“, „Krapfenbäck Simale“ und „Der liebe Augustin“, nachgestellt auf geschichtsträchtigen Schauplätzen wie den Burgen Forchtenstein und Liechtenstein, wird das Erbe Österreichs visuell festgehalten.

Mehr zu den Inhalten der „Sagen aus Österreich“

„ Der Basilisk “ (3. November, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Im mittelalterlichen Wien wird der Bäckerei-Brunnen von einem Basilisken heimgesucht. Die Bäckersfamilie ist ratlos, bis ein mutiger Lehrling bereit ist, das Ungeheuer zu besiegen – unter der Bedingung, dass er die Bäckerstochter heiraten darf. Mit der List eines Spiegels besiegt er den Basilisken und gewinnt das Herz seiner Geliebten.

" (3. November, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Im mittelalterlichen Wien wird der Bäckerei-Brunnen von einem Basilisken heimgesucht. Die Bäckersfamilie ist ratlos, bis ein mutiger Lehrling bereit ist, das Ungeheuer zu besiegen – unter der Bedingung, dass er die Bäckerstochter heiraten darf. Mit der List eines Spiegels besiegt er den Basilisken und gewinnt das Herz seiner Geliebten. „Das Donauweibchen" (10. November 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): An einem Frühlingstag begegnen ein alter Fischer und sein Sohn dem Donauweibchen, das sie vor einer bevorstehenden Überschwemmung warnt. Dank dieser Warnung können sie ihr Dorf retten. Doch der junge Fischer verfällt dem mystischen Wesen und folgt ihm schließlich in die Tiefe der Donau.

(10. November 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): An einem Frühlingstag begegnen ein alter Fischer und sein Sohn dem Donauweibchen, das sie vor einer bevorstehenden Überschwemmung warnt. Dank dieser Warnung können sie ihr Dorf retten. Doch der junge Fischer verfällt dem mystischen Wesen und folgt ihm schließlich in die Tiefe der Donau. „Der Rattenfänger von Korneuburg " (17. November, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Während einer Rattenplage in Korneuburg verspricht der Bürgermeister eine hohe Belohnung für die Vertreibung der Plagegeister. Ein mysteriöser Rattenfänger kommt und lockt die Ratten in die Donau, wird jedoch um seine Belohnung betrogen. Zur Rache führt er die Kinder der Stadt fort, bis der Bürgermeister den Fehler erkennt und zahlt.

" (17. November, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Während einer Rattenplage in Korneuburg verspricht der Bürgermeister eine hohe Belohnung für die Vertreibung der Plagegeister. Ein mysteriöser Rattenfänger kommt und lockt die Ratten in die Donau, wird jedoch um seine Belohnung betrogen. Zur Rache führt er die Kinder der Stadt fort, bis der Bürgermeister den Fehler erkennt und zahlt. „Richard Löwenherz in Dürnstein" (1. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Auf seiner Heimreise von den Kreuzzügen wird Richard Löwenherz gefangen genommen und auf der Burg Dürnstein eingesperrt. Sein Freund Blondel, der Minnesänger, findet ihn durch ein altes Lied und eilt zurück nach England, um Lösegeld zu sammeln und den König zu befreien.

(1. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Auf seiner Heimreise von den Kreuzzügen wird Richard Löwenherz gefangen genommen und auf der Burg Dürnstein eingesperrt. Sein Freund Blondel, der Minnesänger, findet ihn durch ein altes Lied und eilt zurück nach England, um Lösegeld zu sammeln und den König zu befreien. „Krapfenbäck Simale: Der Kärntner Robin Hood" (15. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Während Napoleons Besetzung Kärntens führt der Räuberhauptmann Simale seine Bande in einem Waldversteck. Bei einem Überfall erbeutet er eine Kriegskasse und verteilt das Gold an die Armen. Sein magisches Messer soll ihn warnen, doch die Franzosen sind schneller und nehmen ihn gefangen.

(15. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Während Napoleons Besetzung Kärntens führt der Räuberhauptmann Simale seine Bande in einem Waldversteck. Bei einem Überfall erbeutet er eine Kriegskasse und verteilt das Gold an die Armen. Sein magisches Messer soll ihn warnen, doch die Franzosen sind schneller und nehmen ihn gefangen. „Der liebe Augustin" (22. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON): Während der Pest in Wien bleibt der fröhliche Musikant Augustin unerschütterlich optimistisch und musiziert jeden Abend. Nach einer langen Nacht wird er irrtümlich in eine Pestgrube geworfen. Mit seinem Dudelsack macht er am Morgen auf sich aufmerksam und wird gerettet, wodurch er zur Legende wird.

Sagen-Revival

Im Netz wird schon fleißig kommentiert: "Finde ich super!", "Sehr cool" oder "Tolle Idee" ist auf Instagram und Facebook zu lesen. Es scheint, dass österreichische Sagen nun ein Revival erleben...