Die Klima-Kleber der ''Letzten Generation'' bekommen prominente Unterstützung: Schauspiel-Star und Ex-Miss Earth Austria Valerie Huber solidarisiert sich mit den Protestaktionen in Wien.

Täglich grüßt in Wien mittlerweile nicht das Murmeltier, sondern die Klima-Kleber der "Letzten Generation". So auch am Donnerstagmorgen, als sich mehrere Aktivisten auf der Schüttelstraße in der Leopoldstadt am Asphalt festklebten und so einmal mehr für Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr sorgten.

Zufällig soll dann ausgerechnet Schauspielerin Valerie Huber am Ort des Geschehens vorbeispaziert sein. Die 27-Jährige stand bereits als kleines Mädchen in "Tom Turbo" vor der TV-Kamera und spielte unter anderem auch schon im "Traumschiff" oder Rosamunde-Pilcher-Filmen mit. Zuletzt war Huber 2021 als Freundin von Franz Klammer in "Klammer – Chasing the Line" im Kino zu sehen und hatte im selben Jahr eine der Hauptrollen in der Netflix-Serie "Kitz".

Huber: "Ich bin so solidarisch mit denen"

"Ich finde es unglaublich, was sich die da trauen", sagt Huber in einem Video der "Letzten Generation" auf Twitter. "Ich bin so solidarisch mit denen, am liebsten würde ich mich auch gern das nächste Mal festkleben", gesteht die Verlobte von Musiker Paul Pizzera. Es sei wichtig, dass die Gesellschaft und die Politik endlich aufgerüttelt werden und endlich verstehen, dass es keine andere Chance mehr gebe.

???? Tolles Statement einer solidarischen Passantin



⁉️ Was sollen wir nach jahrelangem Demonstrieren und duzenden Petitionen noch tun, um die Zerstörung unserer Lebensgrundlage zu stoppen?#LetzteGeneration pic.twitter.com/NZxpv0BfNE — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) January 12, 2023

Ob es nicht andere Wege des friedlichen Protests für das Klima gebe? "Nein, es gibt keine andere Möglichkeit mehr! Und niemand versteht das, und niemand hört uns zu", betont Huber emotional. Noch einige weitere Male spricht die Schauspielerin in Bezug auf die Klima-Kleber von "wir" und "uns".