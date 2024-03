Schock! Mr. Ferrari bei Sprung in Wörthersee verletzt

Für Heribert Kasper ist der Sprung in den See beim Werzer's Opening Tradition. Dieses Jahr endete dieser jedoch schmerzhaft

Am vergangenen Wochenende wagte "Mr. Ferrari" Heribert Kasper seinen bisher höchsten Sprung in den Wörthersee. Beim Werzer's Opening schmeißt er sich bekanntlich jedes Jahr als erster in die Fluten, doch diese schlugen heuer zurück, wie er jetzt schmerzlich feststellen musste. "Ich habe mich im Flug gedreht und bin deshalb seitlich im See gelandet. Die Folge ist, dass ich einen riesigen Bluterguss habe", sagt er im Gespräch mit oe24.at.

Kasper will nächstes Jahr dennoch wieder springen

Kasper zeigt sich tapfer: "Ich habe in meiner Jugend in der Landesliga und sogar in der zweiten Bundesliga aktiv Fußball gespielt, aber so einen Bluterguss hatte ich noch nie. Was dadurch aber auch einzigartig ist, dass mein rotes Kapperl trotz der Höhe beim Eintauchen noch am Kopf geblieben ist. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Da werde ich erneut springen, weil es geil ist."