Schwarzenegger auf Shopping-Tour in Kitzbühel

Gut bewacht aber ganz entspannt machte Arnold Schwarzenegger einen Stadtbummel in Kitzbühel

Dem ersten Abfahrtsrennen blieb Arnold Schwarzenegger zwar fern, in Kitzbühel war er dennoch unterwegs. Gemeinsam mit Freundin Heather Milligan und Ralf Möller spazierte Arnie durch die Stadt, um ein bisschen zu shoppen

Arnold Schwarzenegger beim Kitz-Shopping © Fuhrich ×

Ein Besuch bei Gössl Trachten, im Bogner-Shop und weiteren Mode-Stores inklusive. Abgeschirmt wurde der „Terminator“ dabei von zwei Securities. Eine Menschentraube folgte ihm dennoch. Bei Bogner konnte man über den Hintereingang gar mit Arnie shoppen. Danach holte sich die "steirische Eiche" eine Stärkung in Hugo's Pizza Bar. ÖSTERREICH begleitete ihn dabei.

Arnie und Heather beim Lunch © Fuhrich ×

Im Lokal angekommen, posierte Ralf Möller für Fan-Selfies und ließ sich von einem Damentisch feiern. Arnie bevorzugte es, sich mit seiner Liebsten in die hinterste Ecke des Lokals zu verziehen.

Am Abend steht für Arnie dann die traditionelle Eröffnung der Weißwurstparty am Programm. Am Samstag wird Schwarzenegger auf der VIP-Tribüne beim Rennen erwartet.