Seiler & Speer rocken 3. Orchester-Show mit Kolonovits!

Ka schware Partie! Seiler & Speer feiern das fünfjährige Chart-Jubiläum mit Orchester-Zugabe. Ab 16 Uhr gibt's die Tickets für das 3. "Red Bull Symphonic"-Konzert am 9. Februar im Wiener Konzerthaus.

Alle guten Dinge sind drei: Nach dem Run auf ihre "Red Bull Symphonic"-Konzerte mit großem Orchester haben Seiler & Speer nun sogar eine dritte Show im Wiener Konzerthaus gebucht. Neben den längst ausverkauften Auftritten am 10. und 11. Februar spielen die Chart-Kaiser nun auch am schon 9. 2. unter der Regie von Christian Kolonovits auf. Die Karten für das sensationelle Austropop-Klassik-Crossover gibt’s ab heute 16 Uhr bei oeticket. Auf dem Programm stehen alle Hits von "Ala bin" über "Herr Inspektor" bis "Hödn" im Symphonic-Sound.

Charts. Neben dem Konzert-Erfolg gibt’s auch in den Charts einen weiteren Grunde zur Freude. Mit der Debut-CD "Ham kummst" halten sich Christopher Seiler und Bernhard Speer nun bereits seit 5 Jahren (!) oder 265 Wochen ununterbrochen in den "Austria-Top-40". Das schaffte von den heimischen Künstler bislang nur Andreas Gabalier ("Da komm ich her", 2014). „Wie geht denn das?“, wundert sich Seiler über den Erfolg, „Das muss ja noch immer permanent gekauft werden. Aber hättet ihr das nicht alle auf einmal kaufen können? Dann wären wir früher fertig gewesen.“