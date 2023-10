Sensation! Heimische Version von 'Sing meinen Song' kommt

Das Tauschkonzert soll im Frühsommer auf Schloss Gabelhofen in Fohnsdorf aufgenommen werden

In Deutschland ist es bereits eines der erfolgreichsten Musik-Formate im Fernsehen. Jetzt soll "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auch nach Österreich kommen. Laut Medienberichten habe ServusTV bereits einen Termin für den Drehstart. Im Frühsommer 2024 soll auf Schloss Gabelhofen in Fohnsdorf (Steiermark) aufgezeichnet werden.

Austropop-Stars in erster Staffel?

In der deutschen Version waren in den vergangenen zehn Staffeln bereits Andreas Gabalier und Christina Stürmer zu sehen, beziehungsweise zu hören. Für die österreichische Ausgabe sollen rund 50 heimische Künstler performen. Zu den Wunschteilnehmern sollen Josh, Alexander Eder, Ina Regen und zahlreiche Austropop-Stars zählen. Das Konzept: Sieben Sänger aus verschiedenen Musikrichtungen kommen an einem abgeschiedenen Ort zusammen, um in ihrem eigenen Stil – von Schlager bis Rap – pro Abend ein Lied eines Kollegen neu zu interpretieren.