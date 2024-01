SIE ersetzen das ›ZiB‹-Duo am Opernball

ÖSTERREICH berichtete exklusiv, dass Nadja Bernhard und Tarek Leitner nicht mehr den Ball der Bälle moderieren. Der ORF gibt den Ersatz bekannt

Wie ÖSTERREICH berichtete, wurde das ZiB-Duo Nadja Bernhard und Tarek Leitner heuer nicht mehr für den Wiener Opernball im ORF gebucht. Stattdessen wird man heuer erstmals „Seitenblicke“-Redakteurin Marion Benda im Bild sehen. Sie wird in ORF 2 gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl durch den rauschenden Ballabend führen.

Lilian Klebow berichtet erstmals vom Ball

Die Höhepunkte der glamourösen Ballnacht stehen am Tag nach dem Ball der Bälle wieder in „Alles Opernball“ auf dem Hauptabend-Programm von ORF 1: Heuer ist Lilian Klebow im Haus am Ring unterwegs, um von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht zu berichten.