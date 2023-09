Nach einem Video auf Instagram gehen die Wogen hoch. Die Dragqueen Nikita Ferreiraschoss dabei gegen Hetero-Frauen.

Aufregung in der Wiener Schwulenszene: Eine Dragqueen ätzt gegen Hetero-Frauen, die sich in Gayclubs nicht zu benehmen wissen. Nikita Ferreira schoss auf Instagram in einem Video offen gegen Hetero-Frauen.

Aufreger im Video

"In der letzten Zeit wird schwul und queer sein immer wieder vermischt. Männer, die keine schwulen Freunde haben, sondern nur hetero-cis Frauen als Freunde haben (...) gehen dann mit ihren hetero-cis Freundinnen in einem Schwulenclub Party machen, wo die ganze Tanzfläche dann voll ist mit Mädchen, die sich nicht benehmen können, die jedem Schwulen der Oberkörperfrei ist, anfassen müssen und dann auch noch Typen einladen in den Club, die hetero sind, weil sie ja keine Hetero Männer hier haben", so Nikita. Zudem beschwert er sich, dass Frauen keine Hetero-Männer in die Clubs bringen sollen.

Im weiteren Verlauf des Videos beschwert sich Ferreira über Frauen, die er im Club auf der Damentoilette traf: "Ich hab null Interesse an dir, du hast null Attraktivität für mich. Wenn man sie attraktiv findet, ist es sexuelle Belästigung, wenn man sie nicht attraktiv findet ist es Bodyshaming. Also entschiede dich, Girl. Wenn du auf ein schwules Event gehen möchtest, das für schwule und queere Männer gedacht ist , dann halte in dieser Situation deine Fresse. Bei unseren Events stehen die schwulen Männer im Mittelpunkt."

Bereits in der Vergangenheit machte die Dragqueen immer wieder auf sich aufmerksam. So warb er bei den grünen Ministern Rauch und Zadic für Toleranz. Aber selbst nimmt es Nikita Ferreira mit der Toleranz nicht ganz so genau.