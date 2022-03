Starmania: Diese 10 Kandidaten sind noch im Rennen

Für zwei ''Starmaniacs'' war die musikalische Reise gestern Abend leider zu Ende.

Knallig. Pinke High Heels, Glitzerhose und giftgrünes Top – so sorgte Moderatorin Arabella Kiesbauer gestern Abend für Furore. Giftig war allerdings nur die Farbe des Outfits und nicht die Jury. Mit Unterstützung von Amadeus-Gewinner Lemo zeigten sich Zirkusprinzessin Lili Paul und Chartstürmer Josh einmal mehr kompetent, aber handzahm.

Solide. Das erste Star-Ticket gab es gleich für den ersten Kandidaten. Josh war von Martin Furtlehners Version von I Don’t Want To Be so beeindruckt, dass er ihn direkt in nächste Runde schickte. Lilis Ticket ging erneut an Stefan Eigner für seine Interpretation von Ed Sheerans Hit Shivers, und Lemo adelte Nadja Inzko für ihre Performance von Niemand mit seinem Star-Ticket.

Diese 10 Kandidaten sind noch im Rennen:

Stefan Eigner

Valentina Thoms

Martin Furthlehner

Josef Kobinger

Judith Bogusch

Sebastian Holzer

Daniel Fink

Marco Spiegl

Nadja Inzko

Lukas Meusburger

Für Kevin Gratz und Khira Ayers war die Reise gestern leider zu Ende.