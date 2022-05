Stefan Eigner gewinnt »Starmania«-Finale

Judith Lisa Bogusch und Stefan Eigner lieferten sich ein spannendes Final-Duell.

Show. Die diesjährige Staffel von Starmania erfreute sich zwar bei den TV-Zusehern nicht allzu großer Beliebtheit, Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer gaben im gestrigen Finale dennoch alles.

Songs. Erst standen für alle drei Musiker zwei Songs auf dem Programm. Den Anfang machte Sebastian Holzer mit Honey I’m Good von Andy Grammer. Viel Lob gab es vor allem für seine Tanzmoves. Judith Lisa Bogusch ging als zweite mit Don’t Start Now von Dua Lipa an den Start. Gastjurorin Mathea gestand, dass sie Angst vor ihrem Auftritt hatte, zeigte sich dann aber doch begeistert. Stefan Eigner sang Jealous von Nick Jonas. Mathea lobte ihn als besten Sänger der Staffel: „Sogar ich hätte Angst nach dir aufzutreten.“

Voting. In der zweiten Runde performten alle Kandidaten noch einmal ihre Lieblingsnummer aus der diesjährigen Staffel. Danach hieß es für Sebastian Holzer leider Abschied nehmen. Das Publikum entschied per Voting, dass es Judith Lisa Bogusch und Stefan Eigner noch einmal hören wollte. Die beiden traten in einem emotionalen Battle mit jeweils einem selbst komponierten Song an. Eigner mit ’Es End is no fern und Bogusch mit Zug zurück.

Ergebnis. Letztendlich konnte Sefan Eigner mit seinem Austropop-Song das TV-Publikum überzeugen und den Titel „Star des Jahres“ sowie die Starmania-Trophäe mit nach Hause nehmen.