Steht "Starmania" erneut vor dem Aus?

Am Freitag sitzen Bernhard Speer und Melissa Naschenweng als Gast in der Jury. Kann er die Quote retten?

Neben Lili Paul-Roncalli und Gastjurorin Melissa Naschenweng ist am Freitag, dem 1. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein neues Gesicht in der Jury von „Starmania 22“ zu sehen: Bernhard Speer nimmt auf dem Jury-Sessel von Josh. Platz, der diese Woche leider coronabedingt nicht dabei sein kann. © Instagram Speer freut sich auf die Aufgabe „Der Josh. hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich ihn vertreten kann. Da war‘s für mich keine Frage, dass ich ihn unterstütze. Ich freu‘ mich drauf.“ Ob er die Quote retten kann? Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Starmania 22 (@orfstarmania) Nullnummer für Wiederholung Nachdem die Wiederholung der letzten Starmania-Folge keinen einzigen Zuschauer hatte, muss sich der ORF jetzt wohl die Frage stellen, ob die Show in Zukunft Chancen hat zu bestehen. Während die erste Staffel noch 910.000 Zuseher hatte, ist das Interesse heute mit unter 400.000 Zuschauern vergleichsweise gering. Ein Jahr nach dem Comeback der Show könnte also schon wieder die Klappe zufallen. Lesen Sie auch Starmania als Nullnummer im ORF Die Wiederholung der "Starmania"-Folge von Freitag letzter Woche hatte keinen einzigen Zuschauer