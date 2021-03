Stars genießen freies Leben in Dubai

Die heimischen Promis flüchten seit Monaten nach Dubai, um Normalität zu finden.

Urlaub. Dubai war der Promi-Hotspot während des harten Lockdowns: Sänger Andy Lee Lang, Ex-Miss Annika Grill, Boxer Fadi Merza und Rapper RAF Camora zog es in die Wüstenmetropole. Einmal wieder in einem Restaurant sitzen, mit einer Gruppe von Leuten in eine Bar gehen und die Sonne genießen. Das waren die vorrangigen Ziele.

Nachteil. In Dubai ist die Impfrate zwar hoch, die Infektionszahlen sind aber höher als bei uns. So kam es, dass RAF Camora in seinem Urlaub an Co­rona erkrankte. Nach der Quarantäne kehrte er kurz nach Wien zurück, nur um dann sofort wieder nach Dubai zu fliegen. Auch Opern-Diva Anna Netrebko hat ihre Corona-Erkrankung vor Monaten überstanden und urlaubt jetzt in den Emiraten. Für sie ist wichtig, dass sie tun und lassen kann, was sie will. Auf Instagram zeigt sie regelmäßig, was sie von den Corona-Maßnahmen hält.