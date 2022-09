× Swarovski im Wow-Kleid beim Deutschen Fernsehpreis

Victoria Swarovski und andere Austro-Stars glänzten bei der elitären Fernseh-Gala

Der Deutsche Fernsehpreis lockte heuer zahlreiche österreichische Stars wie Klaas Heufer-Umlauf, Cathy Hummels und Riccardo Simonetti auf den roten Teppich. Aber auch der Österreicher-Anteil war dieses Jahr wieder sehr hoch. Das historische Drama "Die Wannseekonferenz" (u. a mit Philipp Hochmair und Simon Schwarz ), an der auch der ORF unter Kathrin Zechner beteiligt war und das in rund 50 Länder verkauft werden konnte, gewann den den Preis als bester Fernsehfilm des Jahres. Auf dem Society-Parkett zeigten sich unter anderen Moderatorin Kristina Inhof, Doris Golpashin und Victoria Swarovski.

© GettyImages ×

Victoria Swarovski zog in ihrem Glitzerkleid mit hohem Beinschlitz alle Blicke auf sich, als sie über den roten Teppich schritt.

© GettyImages ×

© GettyImages ×

Doris Golpashin kam mit ihrem nunmehrigen Ehemann Klaas Heufer-Umlauf zur Gala. Die beiden haben erst Anfang August in Italien geheiratet. Auftritte des Paares sind normalerweise eher selten, doch in letzter Zeit zeigen sich Golpashin und ihr berühmter Gatte immer lieber zusammen in der Öffentlichkeit. Kristina Inhof kam ohne ihren Langzeit-Freund, konnte aber ebenso begeistern.