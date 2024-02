Szenegastronom Martin Ho wird erneut Papa!

Martin Hos Freundin Vu Hoang My ist schwanger und zeigt ihren Babybauch auf Instagram

Seit einigen Tagen pfeifen es die Spatzen bereits von den Dächern, jetzt bestätigt Martin Hos Freundin Vũ Hoàng My das süße Babygerücht mit einem Instagram-Posting. Ihren Bauch kann sie schließlich kaum noch verbergen. Die zukünftige Frau Ho in spe ist schwanger.

Ho wird zum Dreifach-Papa

Vu Hoang My macht Martin Ho also in Kürze zum Dreifach-Papa. Gemeinsam mit seiner Ex Ivana Essl hat der Szenegastronom bereits die beiden Töchter Ivy und Yves. Martin Ho besucht heuer den Opernball. Gut möglich, dass dies auch der erste gemeinsame Auftritt mit seiner schwangeren Freundin wird. Die Fans auf Instagram freuen sich jedenfalls mit den beiden. Über 1.500 Gefällt-mir-Angaben und zahlreiche Glückwunsche finden sich unter den Bildern.