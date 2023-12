Tajana Gudenus stellt ihren Ehemann auf Instagram bloß

Ein Instagram-Posting, in dem Johann Gudenus gegen mehrsprachige Kinder ätzt, stößt vor allem seiner Frau unangenehm auf - und sie kontert!

Ein deutscher Zeitungsartikel, indem es darum geht, dass nur eines von 103 Kindern daheim Deutsch spreche, veranlasste Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus dazu, seinem Ärger darüber auf Instagram Luft zu machen. Mit den Hashtags "#untergangedesabendlandes" und "#nichtzufassen" postete er einen Screenshot des Artikels. Abgesehen davon, dass die Zahlen in Österreich ganz anders aussehen (hierzulande sind es 55 Prozent, die im familiären Umfeld nicht Deutsch sprechen), hat Gudenus aber vor allem mit einer nicht gerechnet - seiner Ehefrau Tajana.

Tajana spricht Klartext

Sie kontert ihrem Ehemann sehr eindeutig: "Deine Kinder sprechen Zuhause manchmal auch kein Deutsch, da eine andere “Mutter”-Sprache. Was machen wir jetzt? ???? Andere Sprachen sind eine Bereicherung und kein Problem. Vor allem bringt die Hetze in dem und in allen anderen Fällen ganz und gar nichts, so relax you all". Tajana Gudenus stammt nämlich ursprünglich aus Serbien und kam 2007 nach Wien. Sie spricht daheim mit ihren Kindern Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.

Tajana Gudenus ätzt gegen Ehemann Johann © Instagram ×

Interessant ist vor allem, dass selbst auf Johann Gudenus' Insta-Profil die meisten der Kommentare eher auf Seiten seiner Frau sind. Nur einige User kritisieren Tajanas Kommentar. Aber auch für die hat sie eine passende Antwort parat. "Weil sie zuhause eine andere Sprache sprechen, bedeutet das nicht, dass sie kein Deutsch können. Eine Sprache perfekt zu beherrschen und diese dem eigenen Kind nicht beizubringen, wäre einfach schade. Und dass hier erwachsene Menschen Angst vor mehrsprachigen Kindern haben, ist etwas besorgniserregend", kontert sie einem User.

Hausfrieden bei Gudenus?

Fragt sich nur, wie sich ein derartiges Bloßstellen des Ehemanns auf das Familienleben auswirkt. Hinter vorgehaltener Hand kursieren schon länger Gerüchte. Auch das Weihnachtsfest dürften Johann und Tajana Gudenus nicht gemeinsam verbracht haben.

Johann Gudenus vor seinem Weihnachtsbaum © Instagram ×

Tajana Gudenus feiert mit Freundinnen Weihnachten © Instagram

Während der Weihnachtsbaum, den Johann Gudenus postete, eher klassisch aussieht, ist in ihrer Story zu erkennen, dass ihr Baum nicht nur anders aussieht, sondern auch woanders steht. Am Christtag dürften die gemeinsamen Kinder dann bei ihrem Papa gewesen sein und durften dessen Baum "schmücken".