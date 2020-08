Tamara & Wolfgang Fellner: Mit "Abstand" die schönste Hochzeit

Freudentag. Es war eine kleine, intime, aber dafür umso hochkarätige Gästeschar, die sich gestern Mittag im Wiener Stephansdom einfand, um die Hochzeit von Medien­gruppe-ÖSTERREICH-Boss Wolfgang Fellner und oe24-Geschäftsführerin Tamara Fellner zu feiern. Die Segnung nahm dabei Dompfarrer Toni Faber persönlich vor. Schon zuvor gab sich das Brautpaar am Standesamt das Ja-Wort. Im Anschluss an die festliche Zeremonie wurde die Hochzeit unter Einhaltung aller Distanzauflagen in Attila Dogudans Do & Co stilvoll gefeiert.

© TZOe Kernmayer

© Karl Schöndorfer

© Karl Schöndorfer

© Karl Schöndorfer

Handverlesen. Unter den Gratulanten waren neben Fellners Familie auch ORF-Chef Alexander Wrabetz, NR-Abgeordnete Doris Bures, das Verleger-Paar Ekaterina und Christian W. Mucha, Medien-Manager Hans Mahr, Ö3-Frühstückerin Claudia Stöckl, Ski-Legende Karl Schranz, Event-Guru Hannes Jager­hofer, Netzwerker Wolfgang Rosam und zahlreiche weitere VIPs.