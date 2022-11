Thiem mit lautem Gepäck auf der Insel

Tennis-Profi Dominic Thiem gönnt sich mit Lili Paul's Hund eine Auszeit auf Sylt.

Reise. Für Dominic Thiem ist die Saison beendet: „Wir haben entschieden, dass ich den Fokus voll auf die Vorbereitung lege“, sagt er nach seinem Achtelfinal-Aus in der Wiener Stadthalle. Die Zeit nützt der Sportler nun, um an seinem Lieblingsort zu verweilen. Auf der friesischen Insel Sylt. „Es ist der schönste Ort, an dem ich je war“, sagte Thiem einmal in einem Interview. Auf ­Instagram zeigt er sich überglücklich, wieder dort zu sein.

Begleitung. Freundin Lili Paul war zwar gerade noch in Wien, scheint aber ebenfalls angereist zu sein. Denn bei genauerem Hinsehen erkennt man auf den Urlaubsschnappschüssen Lili Paul-Roncallis Hündchen, das aus Thiems Tasche rausschaut.