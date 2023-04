Tödliches Berg-Drama um steirischen Freund von Arnie

Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger trauert um einen Freund. Mathias Schrempf (45) starb bei einem Berg-Unfall.

Zu dem tragischen Unfall kam es Montagmittag am Dachstein. Der erfahrene Bergretter Mathias Schrempf (45) aus Ramsau stürzte bei einer Skitour und starb – oe24 berichtete. Der 45-Jährige war allein unterwegs. Er stürzte im oberen Drittel des Randkluft-Klettersteigs ab. Der erfahrene Bergsportler verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

In Ramsau am Dachstein herrscht nach dem Berg-Unglück große Trauer. Mathias Schrempf war Schneidermeister und leitete eine Trachtenschneiderei. Sein prominentester Kunde im Familienbetrieb war wohl Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger. Schrempfs Vater hatte einst einen Schladminger Überrock für Arnie genäht, weil dem Bodybuilder damals einfach keine Standardgrößen gepasst haben, wie es in einer Beschreibung des Betriebes "Alpine Mode Mathias Schrempf" heißt. Seither war der "Terminator" immer wieder einmal Kunde der Schneiderei gewesen.

Arnie trauert um Freund

Die Nachricht vom Tod von Mathias Schrempf erreichte auch Arnold Schwarzenegger. Auf Facebook zeigt er sich "zutiefst betroffen". "Meine Gedanken und Gebete sind bei euch allen in der Ramsau, wo ich oft Gast sein durfte. Mit stolz trage ich meinen von 'Altmeister' Norbert Schrempf angefertigten 'Schladminger'", schreibt Arnold Schwarzenegger auf Facebook.

"Mathias kannte ich seit Anfang der neunziger Jahre als er noch Lehrling im elterlichen Betrieb war bis er schließlich als Meister die Schneiderei Schrempf von seinen Eltern Norbert und Liese übernahm. Ich wünsche euch allen viel Kraft", schreibt er an Familie Schrempf gerichtet.