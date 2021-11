× Turbobier: Abgehoben wie Helene

Gestern stand spektakuläre Turbobier-Show im Volkstheater am Plan. Heute folgt das 2. Konzert.

Im Jahr 2014 huldigte er Helene Fischer mit dem witzigen Kult-Cover „Arbeitslos durch die Nacht“ - jetzt geht Punk-Politker Marco Pogo mit seiner Fischer-Verehrung sogar noch einen Schritt weiter bzw. höher. Beim ausverkauften Turbobier-Konzert im Wiener Volkstheater steht auch heute wieder eine spektakuläre Flug-Show am Plan. Minutenlang schwebt Pogo mit Engelsflügerl und Nachthemd verkleidet zum Mitgröl-Hit „Verliebt in einen Kiwara“ über die Bühne. Lässt dabei auch die Konfetti-Herzen regnen. „Fast so wie Helene im Happel-Stadion,“ lacht er backstage. Mit noch leicht zittrigen Knien.

© Thomas Zeidler ×

Der Flugstunt als Highlight eines großen Austropop-Klassentreffen bei dem Turbobier zu Kulthits wie „Flaschenpfand“, „VHS“ oder „Fuaßboiplatz“ nicht nur erstmals Streicher und Ziehharmonika mit dabei hatten, sondern auch jede Menge Stargäste: Thomas Spitzer lieferte u.a. seinen EAV-Klassiker „Küss die Hand“ an der Gitarre, Alle Achtung stimmten das „Feuerwehrfestl“ an und Christopher Seiler wippte bei „Insel muss Insel bleiben“ im Krocher-Look am Heurigenbankerl mit. Die Fans waren begeistert: Minutenlange „oh wie ist das schön“ Sprechchöre. Am Sonntag wird dazu auch noch Paul Pizzera erwartet - für das Duett „Heute fahr ma Polizei“.

© Thomas Zeidler ×

2022 kommt das Hit-Konzert, bei dem Pogo auch den Flammenwerfer zückt, Polit-Parolen schwingt („Kickl heast Kickl entwurm uns no a Stickl.“) und im an Freddie Mercury erinnernden Königs-Outfit sogar als „King Of Simmering“ gekrönt wird, dann auf DVD.

© Thomas Zeidler ×