TV-Koch Alexander Kumptner wird Papa

Der fesche Koch verrät in einer neuen Sendung, dass er bald schon Vater sein wird. Seine Kollegen sprechen ihm gut zu.

„Es ist eine Vorfreude, die ich schon lange so nicht mehr gespürt habe“, sagt Starkoch Alexander Kumptner im TV, als er ein großes Geheimnis ausplaudert. Der Grund zur Vorfreude ist aber nicht nur das bevorstehende Abenteuer „Roadtrip Amerika“, das er gemeinsam mit Frank Rosin und Ali Güngermüş bestreitet. Nein, der Österreicher gibt Einblick in sein Privatleben und verrät: Es ist „ein kleiner Hosenscheißer am Weg“.

Geheime Liebe

„Ich hab‘ mir das früher nie vorstellen können irgendwie in die Papa-Rolle zu schlüpfen“, sagt Kumptner. Doch seine beiden Kollegen haben Ratschläge parat: „Endlich morgens aufstehen und wissen wofür“, sagt Frank Rosin. Und Ali Güngermüş meint: „Die Liebe zu seinem eigenen Kind, das ist für mich die größte Liebe, die es gibt.“ Wer die Mutter des Babys ist, bleibt geheim.

„Ja, ich habe eine Freundin, auch schon seit mehreren Jahren. Aber meine Freundin und ich möchten unsere Beziehung aus der Öffentlichkeit fern und für uns behalten“, sagte Kumptner bereits im Jahr 2021. Seine Liebste sei genauso mit Arbeit eingedeckt wie Kumptner selbst. Daher habe man viel Verständnis füreinander. Wenn dann einmal das Baby da ist, wird er sicherlich auch ein bisschen zur Ruhe kommen.