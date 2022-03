TWM: SIE verdienen ihr Geld mit Onlyfans

Melanie bereitet heiße Dessous und Sextoys für ein spezielles Fotoshooting vor

Am Donnerstag geht es bei 'Teenager werden Mütter' wieder zur Sache. Vor allem Andi und Melanie sorgen erneut für viel Gesprächsstoff. Im Trailer zur neunten Folge der 16. Staffel sieht man, dass Melanie einen Haufen Dessous und Sexspielzeuge auf ihrem Bett vorbereitet. Die Utensilien sind aber nicht wie man vermuten könnte, für ein privates Schäferstündchen gedacht, sondern um Geld zu verdienen.

Zögerliches Outing für Melanie

Dessous und Sextoys für Onlyfans?

Auf die heißen Outfits und Vibratoren angesprochen, antwortet Melanie: "Da geht es um ein Shooting für eine Plattform, wo man...", noch ehe die Jungmama den Satz beenden kann, spricht es ihr Mann Andi aus: "Wo man für die Inhalte bezahlt." Verdient Melanie also ihr Geld auf Onlyfans? Tatsächlich! Auf der Plattform trägt sie das Synonym Melody. Schon das Titelbild verspricht heiße Inhalte. In einem Posting verrät sie, dass auch Andi eine Rolle auf ihrem Profil bekommen soll. Alles dazu, am Donnerstag (3. März) auf ATV.