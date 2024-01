Verleger Christian Mucha hat jetzt neuen Mitbewohner

Nach langem Warten ist es jetzt endlich soweit. Malteser-Baby Romy ist beim Verlegerpaar eingezogen.

Nachdem ihr geliebter Hund Emily letzten Sommer verstarb, brach für Christian und Ekaterina Mucha eine Welt zusammen. Dann im Spätherbst der Lichtblick - das Unternehmerpaar entschloss sich, einen neuen Hund anzuschaffen. Dabei entschieden sich die Beiden erneut für einen Malteser, der auch schon bald gefunden war. Die kleine Hündin wurde auf den Namen Romy getauft. Nach zwölf Wochen Wartezeit durfte das neue Familienmitglied endlich in sein Innenstadt-Penthouse ziehen.

Christian und Ekaterina Mucha mit ihrer Romy © Privat ×

"Wir sind überglücklich, Romy endlich bei uns zu haben. Ekaterina vergießt den ganzen Tag Freudentränen", freut sich Christian Mucha im oe24-Talk. Eingewöhnt dürfte sich Romy auch bereits haben. "Sie erkundet das ganze Penthouse und hat schon herausgefunden, wo ihrer Platzerl für 'Geschäft' ist", grinst der Verleger. Auch auf ihren Namen hört die kleine Romy bereits.

Die kleine Maltester-Hündin darf sich schon jetzt auf ein Jetset-Leben freuen. Penthouse in Wien, Wohnung in Nizza und ein Boot am Wörthersee sind nur ein paar der Annehmlichkeiten, die Romy in den nächsten Monaten kennenlernen wird. Aber wie heißt es so schön - ist der Hund glücklich, sind es Herrchen und Frauchen auch.