× Verlobung für RAF Camora & Model Julia?

Ein Diamantring sorgt für wilde Spekulationen um RAF Camora und Julia Chavanne.

Liebe. Sein Privatleben hütet er besser als die meisten Hollywood-Stars. Über Rapper RAF Camora (37) und sein Liebesleben weiß man so gut wie nichts. Nur, dass er seit einer Weile wieder mit seiner Ex-Freundin Julia Chavanne zusammen sein soll. Sie sei auch mit dem Musiker in Dubai auf Urlaub gewesen. Zumindest verweilte sie ganz zufällig gleichzeitig in der Wüstenmetropole. Jetzt sorgt ein auffälliger Ring an Julias Hand gar für Verlobungsgerüchte.

Zum perfekten Glück fehlt RAF eine Familie

Posting. Immer wieder zeigte Julia Chavanne in den vergangenen Wochen den Diamantklunker in ihren Instagram-Storys und Postings. Sie trägt ihn seither so gut wie immer. Klar, dass jetzt Verlobungsgerüchte um die beiden aufkommen. Hat RAF nach all den Jahren in der harten Musikbranche gemerkt, dass ihm im Leben noch etwas fehlt?

© Instagram/@juliachavanne ×

Strahlend. Immer wieder präsentiert Julia Chavanne ihren Ring.

Reflektiert. In seiner Autobiografie Der Pakt schrieb RAF Camora darüber, wie der Erfolg ihn auch unglücklich machte und dass er sich für eine Weile aus dem Geschäft zurückziehen musste, um wieder Kraft zu schöpfen. Seither hat er unzählige Modekollektionen, Parfums und einen eigenen Wodka rausgebracht. Beruflich läuft es also bestens. Privat offensichtlich nun auch.