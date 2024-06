Vor Pride: Conchita zeigt im Tanga fast alles

ESC-Star Conchita Wurst sorgt als sexy Cowboy für Schnappatmung

Conchita Wurst gilt spätestens seit dem ESC-Sieg mit "Rise Like a Phoenix" als Ikone der LGBTQIA+-Community. Auch dieses Jahr wird der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Tom Neuwirth heißt, bei der Pride in der Wiener Innenstadt mitwirken. Auf Instagram gibt er schon einmal einen Vorgeschmack darauf, wie heiß die morgige Parade (8. Juni) wird.

Conchita: Tanga-Show sorgt für Furore

Die neuesten Fotos zeigen Wurst in einem gemusterten Gilet in Rot. Darunter trägt er fast nichts. Der Musiker lässt seine Muskeln spielen. "Plain Jane Spaghetti", schreibt er dazu. In Anspielung auf Beyoncés neueste Musik.

Und auch Conchita trägt Cowboy-Hut. Untenherum verzichtet der Sänger auf zu viel Stoff. Ein roter Tanga verdeckt, beziehungsweise betont sein bestes Stück.

Die Fans sind aus dem Häuschen: "Du bist so heiß", "Der Heißeste" und "okay, jetzt bin ich munter" lauten nur drei von Hunderten Kommentaren. Unzählige Flammen-Emojis landen ebenfalls unter dem Beitrag. Ein Volltreffer für Conchita!