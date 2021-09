× Wanda, Seiler & Co erkickten über 24.000 Euro für Frauenhäuser

Marco Wandas Fc Mehrgehtned besiegt das Team Lauter Stern Voigas von Christopher Seiler mit 9:7.

Wien. Marco Wanda ist nicht nur die Nummer eins der Charts sondern auch am Fußballplatz. Er errang mit seinem Fc Mehrgehtned beim Band Fußball Cup einen 9:7 Sieg gegen Lauter Stern Voigas von Christopher Seiler.

Unterstützt von Rock-Kollegen wie Alle Achtung, Russkaja, Voodoo Jürgens oder der Nino aus Wien erkickte der Austropop am Sonntag bei der Wiener Viktoria 20.000 Euro für die Wiener Frauenhäuser. Über 1.000 Fans sahen einen überraschend hochwertigen Kick und fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter Herbert Prohaska, der nach Hüft-OP mit Krücken anhumpelte, Hans Krankl, Stefan Mayrhofer und Toni Polster.

Initiiert von Roman Gregory, der sich beim Vorspiel trotz langjähriger Verletzung wieder ins Tor stellte, war die Motivation riesig: Seiler & Speer ließen sich zuvor noch beim Red Bull Flugtag für etwaige Schwalben inspirieren. Marco Wanda hielt sogar noch ein Geheimtraining ab. Käsekrainer Doping für Voodoo Jürgens und der Nino aus Wien inklusive. Und Marco Popo jettet überhaupt erst knapp vor Spielbeginn ein. Direkt vorn der Deutschen Bundestagswahl.

Am Platz hatte dann Taktik-Fuchs Marco Wanda („ich spiele um zu gewinnen“) gegen Christopher Seiler, dem „Trainer“ Bernhard Speer auch verbal die Wadln viare rückte, die Nase vorne. Auch wenn Seiler gleich vier Tore, darunter in bester Beckham-Manier einen direkten Freistoß verwandelte. Pech: Matthias Ambros vom Team Roter Stern Vollgas verletzte sich beim Kick am Kreuzband, musste mit der Rettung abgeführte werden.

Die dritte Halbzeit, die schon nach dem Training bis drei Uhr dauerte, hatten sich danach alle mehr als verdient.

