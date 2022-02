Wegen Corona: 'Bienchen' kann nicht ausfliegen

Simone Reiländer muss ihren Urlaub in Portugal wegen Corona verschieben

Am Samstag wäre Simone Reiländer alias 'Bienchen' in den wohlverdienten Urlaub nach Portugal geflogen. Doch dann traf sie ihren Ex-Verlobten Richard Lugner (89) und steckte sich mit Omikron an. "Das mit dem Freitesten hat leider nicht so ganz funktioniert. Ich muss jetzt noch bis inklusive Samstag in Hausarrest bleiben"; sagt sie. Die Reise habe sie bereits auf Mai verschoben. "Das ist vielleicht sogar besser, weil das Wetter dort dann schon viel wärmer sein wird", gibt sich Simone optimistisch

Angst und Chaos in der Quarantäne

"Ich wollte in meiner Panik überhaupt stornieren, aber die haben mir angeboten, dass ich verschieben kann, also habe ich das angenommen, auch wenn es ein bisschen teurer war." Das wichtigste aber sei, dass sowohl der Baumeister, als auch sie selbst Corona gut überstanden hätten. "Ich habe mir echt Sorgen um Richard gemacht.. Er hat aber gleich mit Ärzten gesprochen und sich etwas verschreiben lassen."