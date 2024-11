Wegen Philipp Jelineks Socken stand der ORF vor Gericht

Der ehemalige ORF-Vorturner brachte dem Sender ausgerechnet mit seinen Socken Probleme

Skurril, aber offensichtlich im Gesetz verankert: Ex-ORF-Vorturner Philipp Jelinek zeigte am 31. Juli 2020, wie immer seine Übungen im TV und trug dabei neongelbe Socken. Die Farbe war aber nicht das Detail, das für Aufruhr sorgte, sondern das darauf gedruckte Logo. Der "Fit mit Philipp"-Turner bewegte die Beine und es wurde nah rangezoomt. Mehrmals war das Logo eines bekannten Radsportherstellers zu sehen.

Verstoß gegen ORF-Gesetz

Diese "Produktplatzierung" sorgte bei der Kommunikationsbehörde Austria für Wirbel. Diese ortete nämlich einen Verstoß gegen das ORF-Gesetz. Das berichtete die "Presse". Ebenso sei es beim Bundesverwaltungsgericht angezeigt worden. Seitens des ORF wurde versucht zu argumentieren, dass die Sendung leichte Unterhaltung sei und somit nicht denselben Regeln unterliege wie andere.

Leichte Unterhaltung als Vorwand

Man müsse aber auch im Falle von leichter Unterhaltung zu Beginn Produktplatzierungen ausweisen. Daran hielt sich der ORF jedoch nicht. Dem Sender sei daher aufgetragen worden, folgenden Text auf ORF 2 an einem Werktag zwischen 9 und 10 Uhr zu veröffentlichen: "Am 31.07.2020 wurde im Fernsehprogramm ORF 2 in der Sendung 'Guten Morgen Österreich' unzulässige Produktplatzierung ausgestrahlt. Zudem wurden am Ende dieser Sendung Sponsorhinweise ausgestrahlt, die nicht eindeutig als solche gekennzeichnet waren. Weiters wurde die am selben Tag ausgestrahlte Sendung 'Schmeckt perfekt' weder an ihrem Anfang noch an ihrem Ende als Produktplatzierung enthaltend gekennzeichnet. Damit wurde gegen die Bestimmungen des § 16 Abs. 1, § 16 Abs. 5 Z 4 und § 17 Abs. 1 Z 2 ORF-Gesetz verstoßen."

Privatkleidung?

Der ORF versuchte noch einmal gegenzusteuern. Es wurde behauptet, dass es sich bei den Socken um Jelineks Privatkleidung gehalten habe. Das ging jedoch beim VwGH nicht durch. Heute heißt die Sendung jedenfalls "Fit mit den Stars" und hat immer wieder neue Sportler vor der Linse. Jelinek wurde wegen Strache-Chats, die ihn schwer belasteten aus dem ORF entlassen.