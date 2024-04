Mega-Hype um ORF-Vorturnerin Conny Kreuter

Nach oe24.TV und "Dancing Stars" punktet die smarte Moderatorin und Tänzerin jetzt als TV-Fitnesscoach.

Sie ist der neue Star des Frühstücksfernsehens. Nachdem Philipp Jelinek über Chats mit Heinz Christian Strache stolperte und der ORF sich von ihm trennte, übernahm an Montag Conny Kreuter die Rolle als ORF-Vorturnerin in der Show "Fit mit den Stars". Dabei schlug sich Kreuter fulminant - rund 191.000 Zuschauer ließen sich ihr Debüt nicht entgehen und turnten auch eifrig mit. Noch bis zum Wochenende bringt Kreuter die Seher wieder in Form, bevor Andreas Goldberger nächste Woche übernimmt.

Karriere-Boost

Seit dem Showstart ist Kreuter in aller Munde, dabei studierte sie eigentlich Sportwissenschaften und absolvierte eine Schauspiel-, Gesangs- und Sprecherausbildung. Zuvor war sie auch als Moderatorin bei oe24.TV tätig, bevor sie als Tanzprofi bei "Dancing Stars" andockte. 2016 startete sie dort als Profitänzerin. Sie erreichte mit Fadi Merza 2016 den achten Platz, mit Norbert Schneider 2017 den neunten Platz und mit Michael Schottenberg 2019 den zweiten Platz. 2020 nahm sie mit Cesár Sampson teil und erreichte erneut den zweiten Platz. 2021 war Kreuter als Chefchoreographin der Show tätig.

Auch als Moderatorin ist Kreuter gefragt. Erst kürzlich führte sie beim "Superheldinnen-Tag" der Cambio Beauty Academy professionell durch den Abend.

Kreuter war von 2007 bis 2018 gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Stefan Herzog auch als Profitänzerin tätig. Sie ist mehrfach österreichische Meisterin in den Lateintänzen Einzeltanz, mehrfache Staatsmeisterin in der Lateinformation und mehrfache WM- und EM-Finalistin.