Willi Gabalier: ''Bin stolz auf Andreas''

TV-Moderator und Profi-Tänzer Willi Gabalier im Talk über den Volks-Rock’n’Roller.

Der Name Gabalier steht für Erfolg. Egal ob im kleinen oder großen Stil. Und vor allem gibt es eines bei Willi und Andreas Gabalier nicht: Neid! Im Gegenteil! Im Talk mit der deutschen Bunte sprach Willi auch über den Erfolg seines Bruders Andreas, der mit seinen Konzerten die größten Stadien bis auf den letzten Platz ausverkauft.

© TZOE/Raunig

Freude

„Ich bin ja stolz auf ihn. Wir machen aber so unterschiedliche Sachen, dass wir uns da eh nicht in die Quere kommen. Und ich werde das eh nie erreichen können, was er erreicht hat. Ich hab aber persönlich überhaupt kein Problem damit. Bei der Musik ist das Schöne, dass ich das einfach nur für mich mache“, so Willi, der ab 30. Oktober auf ServusTV die Austro-Ausgabe der Antiquitäten-Show Bares für Rares moderiert.